Nations League: vince il Portogallo, Spagna battuta ai rigori

Cristiano Rolando segna il 2-2, poi è 5-3 dal dischetto

ROMA, 08 GIU – Il Portogallo ha battuto la Spagna ai rigori e ha vinto così la Nations League a Monaco di Baviera. Ruben Neves ha segnato il penalty decisivo che ha permesso alla squadra lusitana di battere i detentori del titolo 5-3 dal dischetto dopo il pareggio per 2-2 al 90′ e al 120′. Il Portogallo era andato in svantaggio due volte nei tempi regolamentari, per le reti nel primo tempo di Zubimendi e Oyarzabal ma è riuscito a recuperare prima con Nuno Mendes (1-1) e nella ripresa con Cristiano Ronaldo, al suo 138/o gol in nazionale. CR7 è uscito nel finale per crampi ma ha alzato di nuovo trofeo dopo quello vinto nel 2019, alla sua prima edizione. Lamine Yamal, l’attesissimo protagonista tra gli spagnoli, ha inciso meno del previsto, lasciando così il palcoscenico al 40enne campione portoghese.

