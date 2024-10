Nations League: vince la Germania, pari per l’Olanda

agenzia

In Bosnia doppietta di Undav, a Budapest Dumfries 'salva' i suoi

ROMA, 11 OTT – Vince la Germania, per 2-1 in casa della Bosnia, pareggia 1-1 l’Olanda con l’Ungheria. E’ quanto è successo questa sera per il gruppo 3 della Serie A di Nations League. La Germania, con in porta l’esordiente Alexander Nubel dello Stoccarda e priva degli infortunati Ter Stegen, Musiala, Fullkrug e Raum, si è imposta a Zenica grazie a una doppietta del suo attaccante Deniz Undav. La Bosnia è riuscita soltanto ad accorciare le distanze con Dzeko, mentre ai tedeschi sono atati annullati due gol, ancora con Undav e con l’altro esordiente Kleindienst. L’Olanda degli ‘italiani’ Dumfries, De Vrij e Reijnders vince, e dell’ex bolognese Zirkzee che parte nella formazione iniziale, non gioca bene ma pareggia alla Puskas Arena segnando con Dumfries a 7′ dalla fine e dopo essere rimasta in dieci per l’espulsione poco prima di Van Dijk. L’Ungheria di Marco Rossi era andata in vantaggio al 32′ con Sallai. Lunedì ci sarà lo scontro diretto in Germania, al quale gli uomini del ct Nagelsmann arriveranno da primi in classifica, con 2 punti di vantaggio sugli Oranje.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA