Nations League:Passa anche la Francia, batte Croazia dopo rigori

agenzia

A segno con Olise e Dembelé, poi dal dischetto decide Upamecano

ROMA, 23 MAR – E’ la Francia l’ultima nazionale qualificata alla Final Four di Nations League, in cui in semifinale se la vedrà con la Spagna. Sconfitta dalla Croazia per 2-0 nell’andata dei quarti, i Bleus si sono imposti con lo stesso punteggio (reti di Olise e Dembelè nella ripresa) nel match di ritorno e la situazione non è cambiata dopo i supplementari. Così si è andati ai rigori, dove Mbappè e compagni hanno prevalso per 5-4. Decisivi l’errore di Stanisic e, subito dopo, il penalty trasformato da Upamecano.

