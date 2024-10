Nations League:Spalletti conferma con Belgio undici anti Francia

agenzia

Ancora 3-5-2 con Pellegrini e Retegui terminali offensivi

ROMA, 10 OTT – Ufficiale, Luciano Spalletti ha confermato in blocco la formazione che il sei settembre scorso a Parigi ha sfidato e battuto la Francia in Nations League. Riproposto l’intero undici anche contro il Belgio questa sera all’Olimpico con il 3-5-2 che vede Donnarumma in porta e il terzetto di centrali composto da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. Cambiaso e Dimarco i due quinti, mentre Frattesi, Ricci e Tonali in mezzo al campo. Pellegrini ad agire da seconda punta alle spalle di Retegui.

