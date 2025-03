Nba: altro show firmato LeBron-Doncic ed i Lakers volano

agenzia

40 punti di Curry nella vittoria di Golden State su Brooklyn

LOS ANGELES, 07 MAR – La stella dei Golden State Warriors Stephen Curry sta attraversando un periodo di forma strepitosa, come dimostrano i 40 punti rifilati ai Brooklyn Nets – con un 7 su 13 dalla lunga distanza – battuti 121-119. La forma smagliante del boss dei “Dubs” corrisponde a un periodo molto buono per la sua squadra, vittoriosa in 10 delle ultime 12 partite. I Warriors si sono rafforzati il ;;mese scorso con l’arrivo di Jimmy Butler (25 punti, 6 assist), da Miami, e stanno iniziando a sognare una grande fase finale mentre sono sesti a Ovest (35-28), in buona posizione per una qualificazione diretta ai playoff. Golden State non è l’unica franchigia californiana a correre: guidati da LeBron James e Luka Doncic, con 63 punti in totale, i Lakers hanno strappato l’ottava vittoria consecutiva, 113-109, contro i New York Knicks. I due hanno realizzato una doppia doppia (31 punti e 12 rimbalzi per l’americano, 32 punti e 12 assist per lo sloveno) e hanno permesso a L.A. di rimontare dopo un secondo quarto fallimentare. Verso la fine della partita, Jalen Brunson (39 punti) e James si sono dati battaglia, portando le due squadre in parità sul 99-99, prima che Doncic prendesse in mano la situazione all’inizio dei supplementari, mentre Brunson è uscito per infortunio (distorsione alla caviglia). Questa vittoria consente a L.A. di mantenere il 2/o posto ad occidente, ma anche a “King James” di diventare il terzo giocatore con il maggior numero di successi (1002) nella NBA, dietro Kareem Abdul-Jabbar e Robert Parish, appena davanti a Tim Duncan (1001). Non sorprende che i Celtics abbiano facilmente battuto (123-105) Philadelphia, privati ;;di Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey. Jayson Tatum ha segnato 35 punti e catturato sette rimbalzi, mentre Boston non ha mai permesso ai 76ers di prendere il comando, portandosi in vantaggio fino a 30 punti. Payton Pritchard ha aggiunto 19 punti dalla panchina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA