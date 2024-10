Nba: arriva a Phoenix il primo ko dei Lakers

agenzia

Boston e Clevaland conservano l'imbattibilità

ROMA, 29 OTT – Kevin Durant e Devin Booker hanno totalizzato 63 punti ed i Phoenix Suns hanno inflitto a LeBron James ed ai Los Angeles Lakers la prima sconfitta della stagione in NBA. Booker ha messo a segno 33 punti e Durant 30 per regalare ai Suns la vittoria (109-105) a Phoenix, riscattando il ko subito venerdì a Los Angeles per mano dei Lakers (123-116). Questi ultimi, dopo un inizio bruciante, con un vantaggio di 26-8 nel primo quarto grazie ai 16 punti di Anthony Davis, hanno subito il ritorno di Phoenix, portatasi in vantaggio 50-48 prima che i Lakers rispondessero con un terzo quarto da 35 punti per riprendere il comando. Ma solo per vedere i Suns ribaltare la situazione nel quarto, superando Los Angeles per 33-22 e sigillando la vittoria. Davis é stato il miglio realizzatore dei Lakers con 29 punti, mentre Austin Reaves ha concluso con 23 punti. James è incappato in una delle sue rare serate ‘no’, concludendo con soli 11 punti. I campioni in carica della NBA, i Boston Celtics, hanno conservato l’imbattibilità stagionale battendo 119-108 i Milwaukee Bucks al TD Garden. I Bucks hanno ottenuto un leggero vantaggio (56-53) all’intervallo grazie ai 16 punti di Damian Lillard e ai 13 di Giannis Antetokounmpo. Ma al rientro Boston è tornata avanti superando i Bucks 37-26 e aprire un vantaggio di otto punti in vista dell’ultimo quarto. Jaylen Brown miglior realizzatore dei Celtics con 30 punti, mentre Payton Pritchard è uscito dalla panchina per segnarne 28. Jrue Holiday ne ha aggiunti 21 mentre Jayson Tatum ha contribuito con 15. Restano imbattuti anche i Cleveland Cavaliers, in vetta alla Eastern Conference, dopo una grintosa vittoria (110-104) sui New York Knicks al Madison Square Garden. I Knicks erano in vantaggio di ben 13 punti nel terzo quarto, ma Cleveland ha ridotto quel vantaggio a soli quattro punti all’inizio del quarto. Darius Garland ha poi preso il sopravvento, segnando 15 punti, mentre i Cavs completavano la loro rimonta, superando i Knicks 36-26 e sigillando la vittoria. Garland ha concluso con 34 punti mentre Donovan Mitchell ne ha aggiunti 25. Paolo Banchero ha realizzato 50 punti nel successo degli Orlando Magic sugli Indiana Pacers (119-115). Banchero ha aggiunto 13 rimbalzi e nove assist, mentre Jalen Suggs é arrivato a quota 25 punti. A Indiana non sono bastati i 26 punti di Pascal Siakam. A Toronto, Nikola Jokic ha segnato 40 punti ed i Denver Nuggets hanno strappato la vittoria ai supplementari (127-125) sui Raptors. Jamal Murray ha forzato i supplementari a soli 0,3 secondi dalla fine dei tempi regolamentari, pareggiando il punteggio sul 114-114, prima che Jokic prendesse il sopravvento segnando sette punti e guidando Denver alla vittoria.

