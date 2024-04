Nba: Atlanta rimonta -30 a Boston, 9/a vittoria per Houston

agenzia

Record Sabonis: 54 doppie doppie in fila. San Antonio batte Suns

ROMA, 26 MAR – Undici le partite del campionato Nba di basket e tra i risultati in evidenza la vittoria di Atlanta 120-118 che rimonta 30 punti di svantaggio a Boston e interrompe la striscia di 9 successi in fila dei Celtics ai quali non bastano i 37 punti realizzati da Jayson Tatum. Houston invece vince la nona partita in fila superando Portland 110-92. San Antonio, senza Wembanyama, batte Phoenix. Super serata per DiVincenzo che segna 11 triple per 40 punti finali, Sabonis firma un nuovo record in epoca moderna con 54 doppie doppie in fila. Sorridono, invece, Denver e Dallas, che battono rispettivamente Memphis (128-103) e Utah (115-105). Continua la striscia vincente di Houston che supera 110-92 Portland, ad Est New York e Cleveland stendono Detroit (124-99) e Charlotte (115-92). Perdono, invece, Philadelphia e i Clippers, ko contro Sacramento (108-96) e Indiana (133-116). La tripla di Hunter a 10 secondi dalla fine permette ad Atlanta di battere 120-118 Boston che, dopo nove vittorie di fila. Decisivi anche i 22 di Bogdanovic e i 19 di Dejounte Murray per gli Hawks. Denvertravolge 128-103 Memphis. Nikola Jokic mette a referto 29 punti, 11 rimbalzi e 8 assist. Non bastano, invece, i 19 di Stevens ai Grizzlies, sempre terzultimi nella Western Conference. Colpo esterno di Dallas, che si impone 115-105 a Salt Lake City contro Utah. Nel finale si scatena Luka Doncic, che mette a referto una tripla doppia da 29 punti, 13 assist e 12 rimbalzi, vanificando i 34 con 7 rimbalzi di Markkanen per i Jazz. La tripla di Sochan a 29 secondi dalla fine permette a San Antonio di battere 104-102 i Suns. Nona vittoria consecutiva per Houston che batte Portland 110-92. Successo pesante in chiave playoff per Sacramento che supera 108-96 Philadeplphia. Fox e Murray mettono a referto 23 punti, tripla doppia per Sabonis che, a quota 11 con 13 rimbalzi e 10 assist, supera il record di doppie doppie di fila consecutive in una singola stagione che apparteneva a Kevin Love: sono ora 54. Cleveland torna a sorridere e dopo tre ko di fila batte 115-92 Charlotte confermandosi in zona playoff ad Est. Ancora senza Simone Fontecchio, Detroit perde 124-99 a New York contro i Knicks di uno scatenato Donte DiVincenzo: sono 40 punti nel successo del Madison Square Garden. Seconda sconfitta casalinga consecutiva per i Clippers, che perdono 133-116 contro Indiana mentre Brooklyn vince 96-88 a Toronto contro i Raptors. A sorpresa, Washington sbanca Chicago 107-105 centrando il terzo successo consecutivo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA