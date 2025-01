Nba, Atlanta vince a casa di Utah con una magia di Young

agenzia

Canestro da oltre metà campo sulla sirena. Boston batte Denver

LOS ANGELES, 08 GEN – Un tiro dalla propria metà campo, scoccato sul suono della sirena. Così Trae Young ha dato la vittoria ad Atlanta sul parquet degli Utah Jazz (124-121), con quello che rimarrà uno dei colpi più belli della stagione. Al termine di una partita tirata, il pubblico ha esultato quando Collin Sexton ha pareggiato con un tiro dalla distanza con 2″ e 9 ancora sul cronometro. Il supplementare pareva certo, ma Trae Young ha realizzato l’impossibile con una parabola partita dal proprio settore, poco prima della linea di centrocampo. Onnipresente, ha chiuso la partita con 24 punti e 20 assist e ha permesso al record degli Hawks di passare sul verde (19 vittorie-18 sconfitte). Nonostante il forfait all’ultimo minuto del pivot serbo Nikola Jokic, malato, i Denver Nuggets hanno tenuto a lungo a bada i Boston Celtics, vittoriosi 118-106. Le due squadre erano in parità all’intervallo (57-57) e i Celtics di Jayson Tatum (29 punti) e Kristaps Porzingis hanno fatto la differenza solo nell’ultimo quarto. Russell Westbrook ha segnato 26 punti per Denver. I Los Angeles Lakers sono stati battuti dai Dallas Mavericks (118-97), anche se privi ;;delle loro due stelle Luka Doncic e Kyrie Irving. Dopo due quarti serrati, i “Mavs” hanno preso il volo grazie ad uno sforzo collettivo guidato da Quentin Grimes (23 punti) e P.J. Washington (22 punti), contro Anthony Davis (21 punti, 12 rimbalzi), chiudendo così una serie di 5 sconfitte. LeBron James (18 punti, 10 rimbalzi, 8 assist) ha realizzato una schiacciata spettacolare con finta e cambio di mano in aria, una nuova impresa fisica a 40 anni. James ha giocato contro la difesa interna di Derek Lively II, che non era nato quando il “King” fece il suo debutto in NBA nel 2003. Dallas (21-16) doppia i Lakers (20-16) in classifica e si porta al 5/o posto a Occidente. Gli Houston Rockets hanno dominato facilmente i Washington Wizards (135-112). Si sono distinti Jalen Green (29 punti) e Alperen Sengun (26 punti, 10 rimbalzi). I Minnesota Timberwolves, vincitori lunedì contro i Clippers, hanno battuto i New Orleans Pelicans (104-97). Anthony Edwards ha guidato la carica con 32 punti e 9 rimbalzi. I Pelicans hanno avuto il piacere di registrare il ritorno di Zion Williamson, assente dall’inizio di novembre e da 27 partite. Il forte interno si è distinto con 22 punti.

