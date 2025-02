Nba: Boston batte Cleveland col gioco di squadra

agenzia

Torna Embiid e con 34 punti trascina Philadelphia contro Dallas

LOS ANGELES, 05 FEB – E’ dei Boston Celtics il successo più eclatante nel turno di Nba. I campioni in carica hanno vinto sul campo dei Cleveland Cavaliers (112-105), leader della Eastern Conference. I Celtics hanno prevalso grazie ad un attacco di squadra chirurgicamente preciso. Jayson Tatum (22 punti) é stato il trascinatore, ma cinque dei nove Celtics in campo hanno raggiunto quota 13, incluso Derrick White i cui 20 punti, su sei tiri da lunga distanza, sono stati decisivi. Cleveland, che ha potuto contare su Donovan Mitchell (31 punti), è stata dominata per tutta la partita e ha potuto solo limitare i danni. A Los Angeles, sotto gli occhi del nuovo acquisto Luka Doncic rimasto in panchina, i Lakers hanno inflitto una dura sconfitta (122-97) ai Clippers. LeBron James ha aperto la strada alla vittoria con 26 punti, consentendo ai Lakers di registrare la 29a vittoria (contro 19 sconfitte) e stabilire così il loro quinto posto provvisorio a Ovest, davanti ai Clippers e ora a due vittorie dai Denver Nuggets, quarti. James ha parlato dell’arrivo di Doncic in squadra, scambiato con Dallas nella massima segretezza alla fine della scorsa settimana per il suo amico Anthony Davis. “Non è stato facile, ovviamente, soprattutto per me perché ho giocato sei stagioni con AD (Anthony Davis, ndr), abbiamo vinto un campionato insieme ed è uno dei miei migliori amici”, ha ammesso LeBron James, aggiungendo che questo tipo di decisioni che fanno parte “del business del basket”. Dopo un mese di assenza per curare un ginocchio e un piede, Joel Embiid ha ripreso il suo posto nei Philadelphia 76ers, che hanno festeggiato il suo ritorno con una vittoria contro Dallas (118-116), priva ;;di Anthony Davis. Kyrie Irving ha segnato 34 punti per i Mavericks, ma Embiid ha giocato una grande partita, regalando la vittoria ai Sixers. Oltre a una tripla doppia (29 punti, 11 rimbalzi e 10 assist), ha segnato il canestro che ha permesso a Philadelphia di superare Dallas a 22″ dalla fine.

