Nba: Boston e Oklahoma non si fermano più

I Lakers battono Houston, i Clippers passano a Orlando

LOS ANGELES, 01 APR – I Boston Celtics, con la nona vittoria consecutiva, e gli Oklahoma City Thunder, con la decima, si sono dimostrati ancora una volta inarrestabili nella Nba. A 38 anni, Al Horford ha dimostrato di essere ancora in gioco: entrato dalla panchina, ha segnato 26 punti nella vittoria dei campioni in carica (117-103) a Memphis. Jayson Tatum ha realizzato 25 punti e catturato 14 rimbalzi, mentre la difesa dei Celtics ha tenuto a bada i Grizzlies dopo l’intervallo, regalando a Boston, seconda in classifica, la sesta vittoria esterna consecutiva, la serie di vittorie in trasferta più lunga nella storia della franchigia. Grazie ai 26 punti di Ja Morant, i Grizzlies erano riusciti ad ottenere un vantaggio di 11 punti nel primo tempo ed erano in testa all’inizio del terzo. Con una clamorosa vittoria (104-98) contro gli Houston Rockets, secondi nella Western Conference, i Lakers hanno approfittato della sconfitta di Memphis a Boston per affermarsi al quarto posto. Luka Doncic, Dorian Finney-Smith e Gabe Vincent hanno segnato 20 punti ciascuno per i Lakers, mentre LeBron James ne ha aggiunti 16, inclusi due tiri liberi che hanno permesso alla franchigia californiana di portarsi in vantaggio per 102-98 a 11 secondi dalla fine della partita. Il sesto posto, che vale l’accesso diretto ai playoff, è ancora oggetto di una dura lotta tra i Los Angeles Clippers, i Golden State Warriors e i Minnesota Timberwolves. I Clippers, all’ottavo posto, hanno mantenuto la posizione grazie alla vittoria strappata sul campo degli Orlando Magic (96-87). Kawhi Leonard e Norman Powell hanno segnato 21 punti ciascuno, mentre Ivica Zubac ha ottenuto 18 e 20 rimbalzi, di cui nove offensivi. Già certi del primo posto nella Western Conference, i Thunder hanno battuto i Chicago Bulls 145-117, assicurandosi la decima vittoria consecutiva. Isaiah Joe ha guidato OKC con 31 punti e 8 dei 23 tiri da tre della sua squadra, iniziando la partita dalla panchina.

