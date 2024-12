Nba: Boston ko con Memphis, i Wizards battono Denver

agenzia

Vittorie facili per Oklahoma e Cleveland, bene anche Dallas

ROMA, 08 DIC – Il successo di Memphis a Boston e quello dei Wizards su Denver si segnalano tra i risultati delle partite disputate nella notte in Nba. I Celtics campioni in carica sono stati sconfitti 127-121 dai Grizzlies, trascinati da Ja Morant (32 punti, 9 rimbalzi, 9 assist), autore anche di una spettacolare schiacciata in faccia a Porzingis, e Jaren Jackson Jr (27 punti). Boston era riuscita a rimontare un -14 a inizio del terzo quarto e portarsi in vantaggio a 4′ dalla fine ma hanno poi perso intensità e anche la partita. I Grizzlies sono terzi a Ovest (16-8) dopo le due vittorie di fila che hanno seguito il ko con i Dallas Mavericks (anche loro 16-8), che invece continuano a vincere: sul parquet dei Toronto Raptors hanno ottenuto il settimo successo consecutivo (125-118) grazie all’ennesima tripla doppia di Luka Doncic (30 punti, 13 rimbalzi, 11 assist), ai 29 punti di Kyrie Irving e ai 20 di Klay Thompson. Sempre leader a Ovest, Oklahoma City (18-5) ha battuto facilmente New Orleans (119-109) con 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander e con la stessa facilità i Cleveland Cavaliers, finora miglior squadra della lega (21-3) hanno dominato (116-102) gli Charlotte Hornets. I Washington Wizards hanno interrotto la serie negativa di 16 sconfitte consecutive battendo 122-113 i campioni 2023, che hanno potuto contare su 56 punti segnati dal solo Nikola Jokic, ma erano privi di Jamal Murray e Aaron Gordon.

