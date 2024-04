Nba: Boston schiaccia Detroit, Oklahoma supera Denver

agenzia

Russell il migliore da 3 punti dei Lakers nella stessa stagione

LOS ANGELES, 23 MAR – I Boston Celtics, guidati da Jaylen Brown (33 punti) e pur privi degli infortunati Jayson Tatum, Al Horford e Jrue Holiday, hanno schiacciato Detroit 129-102. Dopo questa ottava vittoria di fila, dominano più che mai la Eastern Conference. Contro i Pistons, Boston ha avuto un leggero ritardo nella partenza, perdendo di poco il primo quarto, prima di premere sull’acceleratore. Nella difesa dei Pistons, ultimi in Conference, mancavano cinque giocatori infortunati. Gli Oklahoma City Thunder hanno ritolto il comando della Western Conference ai Denver Nuggets grazie alla netta vittoria sui Raptors (123-103) a Toronto. La guardia dei Thunder Shai Gilgeous-Alexander è stato il capocannoniere della partita con 23 punti. Ha anche fornito otto assist e preso sette rimbalzi. Nella vittoria dei LA Lakers contro Philadelphia (101-94), il playmaker D’Angelo Russell è diventato il miglior realizzatore da tre punti dei Lakers durante la stessa stagione: con 187 tiri realizzati – serie in corso – supera Nick Van Exel, che ha ne segnati 183 gol nella stagione 1994-95. Nonostante la nuova sconfitta degli Spurs, battuti dai Memphis Grizzlies 99-97 grazie a un canestro di Jaren Jackson Jr a un secondo dalla fine, Victor Wembanyama ha deliziato ancora una volta il pubblico di San Antonio. Più favorito che mai nella corsa al titolo di Rookie (miglior esordiente) dell’anno nella NBA, il francese ha segnato 31 punti, ha preso 16 rimbalzi, ha fornito cinque assist. I Pelicans raffreddano l’entusiasmo dei Miami Heat, che travolgono 111-88, il giorno dopo la sconfitta contro l’altra franchigia della Florida, Orlando. CJ McCollum ha rubato la scena al discreto Zion Williamson segnando 30 punti per i New Orleans, risaliti al quarto posto nella Western Conference.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA