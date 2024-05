Nba: Bronny James, ‘non sono soltanto il figlio di LeBron’

agenzia

Il giovane potrebbe essere scelto nel Draft e esordire col padre

ROMA, 15 MAG – “Il mio sogno è sempre stato quello di farmi conoscere, di farmi un nome e di raggiungere l’NBA, che è l’obiettivo finale di tutti quelli che sono qui. Non ho mai pensato di giocare con mio padre, ma ovviamente lui ne ha parlato un paio di volte. Ma sì, non ci penso molto”. Bronny James è il figlio di LeBron, uno dei giocatori di pallacanestro più forte di tutti i tempi, e quest’anno potrebbe essere chiamato come matricola nel Draft Nba ed esordire con il padre. Bronny, però, sembra soffrire l’ombra del genitore. “La gente cerca di collegarmi a lui e a tutta la grandezza che ha raggiunto, mentre io non ho ancora fatto nulla. Quindi ci deve essere una divisione tra Bronny e LeBron. Voglio solo far sapere alla gente che il mio nome è Bronny James e che non vengo identificato solo come il figlio di LeBron James”, aggiunge.

