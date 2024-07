Nba: Bronny James, “Reggerò la pressione, come sempre”

agenzia

Il figlio di Lebron al fianco del padre tra i professionisti

ROMA, 03 LUG – Nba: Bronny James pronto a sopportare la pressione dopo un draft “irreale”

Bronny James, figlio della star LeBron James, è “pronto a sopportare la pressione” dopo essersi unito ai Los Angeles Lakers, dove giocherà con suo padre la prossima stagione. Il diciannovenne giocatore di basket, scelto come 55mo draft la scorsa settimana, dovrebbe formare con LeBron James il primo duo padre-figlio nella storia della lega nordamericana. “La pressione è ancora più forte, questo è certo”, ha detto al centro di allenamento dei Lakers a El Segundo. Il padre, che ha dicembre compirà 40 anni, giocherà la sua 22a stagione Nba. “Ho visto sui social media giudizi secondo i quali non meriterei questa opportunità. Ma ho sempre affrontato questo tipo di cose, quindi nulla di nuovo. Un po’ più grandi, certo. Ma me la caverò”. Indosserà la maglia n.9 con la scritta “James Jr.”. “Bronny merita quello la chiamata, dopo aver lavorato duramente”, ha assicurato il nuovo allenatore dei Lakers J. Redick. “La sua comprensione del gioco, il suo fisico, la sua abilità nel tiro: ci sono molte cose interessanti nel suo gioco. Avrà l’opportunità di diventare un ottimo giocatore Nba”, ha aggiunto il tecnico.

