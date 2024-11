Nba: Celeveland torna a vincere, Philadelphia in crisi

agenzia

Antetokounmpo segna 41 punti e Milwaukee batte Chicago

LOS ANGELES, 21 NOV – Dopo aver visto la serie di 15 vittorie consecutive interrotta martedì dai Boston Celtics, i Cleveland Cavaliers hanno controllato la partita casalinga contro i Pelicans dall’inizio alla fine. Leader nell’Est davanti a Boston, Cleveland (16 vittorie, 1 sconfitta) ha ripreso la sua corsa contro la penultima della Western Conference. Giannis Antetokounmpo ha disputato la sua terza partita con più di 40 punti (41) della stagione nella vittoria dei Milwaukee Bucks contro i Chicago Bulls (122-106). Accanto ad Antetokounmpo, Brook Lopez (21 punti) e Damian Lillard (20 punti) si sono distinti consentendo ai Bucks di raggiungere una seconda vittoria per migliorare il loro record (6, contro 9 sconfitte) e salire al 10° posto a Est. A Memphis contro i Grizzlies, i 35 punti di Joel Embiid non sono bastati per evitare la quinta sconfitta consecutiva dei Philadelphia 76ers (117-111). Philadelphia, che ha vinto solo due partite (12 sconfitte), rimane ultima nell’Est nonostante il miglior punteggio stagionale della sua stella. I New York Knicks hanno ottenuto la quarta vittoria consecutiva contro i Phoenix Suns (138-122), che restano a cinque sconfitte, per salire al terzo posto nella classifica Est. Jalen Brunson (36 punti) e Karl-Anthony Towns (34) in evidenza. Al vertice della Western Conference, i Golden State Warriors hanno dominato gli Atlanta Hawks 120-97 migliorando il loro record (11-3). Subito dietro, gli Oklahoma City Thunder hanno continuato a pressare i Warriors vincendo contro i Portland Trail Blazers (109-99).

