Nba: Cleveland Cavaliers e Boston Celtics inarrestabili

agenzia

Sesta vittoria consecutiva di Detroit ma Fontecchio si infortuna

ROMA, 24 FEB – Cleveland e Boston incantano ancora in Nba: i Cavaliers hanno conquistato la settima vittoria consecutiva, per i Celtics è la quinta. I Cleveland Cavaliers, in testa alla classifica Nba (47-10), hanno battuto i Memphis Grizzlies (129-123) secondi in West Conference (37-20). Oklahoma City, leader della West Conference, ha vinto una partita ricca di colpi di scena sul parquet dei Minnesota Timberwolves (130-123), con 37 punti, 8 rimbalzi e 8 passaggi di Shai Gilgeous-Alexander. Sesto successo consecutivo dei Detroit Pistons di Simone Fontecchio che ha però dovuto lasciare il campo per un infortunio nella gara vinta contro gli (148-143) di Trae Young (38 punti, 13 passaggi): decisivo Cade Cunningham autore di 38 punti, 7 rimbalzi e 12 passaggi. Detroit è in buona posizione per tornare nei playoff, sei anni dopo la sua ultima apparizione. I Boston Celtics hanno dominato i New York Knicks (118-105) grazie a Jayson Tatum (25 punti, 10 rimbalzi, 9 passaggi) e Jaylen Brown (24 punti, 8 rimbalzi). Non sono bastati ai Miami Heat i 40 punti e 11 assist di Tyler Herro per avere la meglio a Milwaukee sui Bucks di Giannis Antetokounmpo (23 punti, 16 rimbalzi, 7 passaggi). Golden State Warriors supera senza problemi i Dallas Mavericks (126-102) con Stephen Curry autore di 30 punti. La serata è stata contrassegnata dalla cerimonia di ritiro della maglia N.9 dell’ex giocatore Andre Iguodala, campione del periodo d’oro dei Warriors, con il quale ha conquistato 4 titoli tra il 2015 e il 2022 oltre ad essere nominato MVP delle finali nel 2015. I risultati delle partite giocate nella notte: Minnesota-Oklahoma City 123-130 Cleveland-Memphis 129-123 Atlanta-Detroit 143-148 Orlando-Washington 110-90 Toronto-Phoenix 127-109 New Orleans- San Antonio 114-96 Milwaukee-Miami 120-113 Indiana-LA Clippers 129-111 Boston-New York 118-105 Golden State-Dallas 126-102

