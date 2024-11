Nba: Cleveland continua la sua corsa vincente

agenzia

Battuta anche Toronto, é il 17mo successo in 18 partite

ROMA, 25 NOV – Battuti solo da Boston, i Cleveland Cavaliers continuano il loro incredibile inizio di stagione con un successo contro i Toronto Raptors (122-108), con tre giocatori con più di 20 punti: Donovan Mitchell (26), Ty Jerome (26) e Jarrett Allen (23). Toronto é stata avanti per 18 secondi all’inizio della partita, prima di vedere scappare i Cavaliers, che guidano la classifica ad Est (17 vittorie-1 sconfitta). Boston è uscita vincente dall’incontro con i Minnesota Timberwolves (107-105), finalisti della Western Conference la scorsa primavera. Sulla scia di Jaylen Brown (29 punti), autore dei primi 15 punti per la sua squadra, i Celtics hanno controllato a lungo la gara ed a metà del 3/o quarto erano avanti di 19 punti, prima di vedere i Wolves tornare. Anthony Edwards (28 punti, 9 rimbalzi, 7 assist) e compagni, però, hanno mancato completamente l’ultimo possesso palla, che avrebbe potuto permettere loro di strappare un supplementare o di vincere alla sirena. Boston rimane seconda a est (14 vittorie – 3 sconfitte), mentre Minnesota è solo 11mo a ovest (8-8). I Miami Heat hanno battuto dopo i tempi supplementari Dallas (123-118). I minuti finali sono stati segnati dalle stelle Kyrie Irving (27 punti, 6 assist), leader di Dallas in assenza di Luka Doncic (toccato al polso destro), e Jimmy Butler (33 punti, 9 rimbalzi, 6 assist). Irving ha permesso a Dallas di tornare in vantaggio a 55 secondi dalla fine del match, poi ha rubato la palla dalle mani di Butler a 14 secondi, prima che quest’ultimo riuscisse a strappare i tempi supplementari con una schiacciata. Butler si è distribuito bene nei tempi supplementari prima di dare agli Heat un vantaggio di 4 punti, rivelatosi sufficiente. I Los Angeles Clippers hanno sovrastato i Philadelphia 76ers (125-99), in grande difficoltà in avvio di stagione. I Clippers, avanti fino a 33 punti, non hanno mai tremato, sulla scia di James Harden (23 punti, 8 assist), per la 5/a vittoria di fila. La crisi si prepara a Philadelphia, battuta per la 13ma volta stagionale (3 vittorie), nel corso di un altro match senza Joel Embiid e Paul George.

