Nba: Cleveland supera Atlanta grazie al collettivo

agenzia

I Lakers travolgono Washington con un infinito LeBron James

LOS ANGELES, 31 GEN – I Cleveland Cavaliers, leader della Eastern Conference, hanno battuto gli Atlanta Hawks (137-115), mentre i Lakers hanno asfaltato a domicilio Washington (134-96) ed i Memphis Grizzlies hanno superato gli Houston Rockets per un soffio (120- 119) nel match più importante della serata NBA. I Cavaliers, meno dominanti da tre settimane durante le quali hanno subito cinque delle nove sconfitte dall’inizio della stagione, hanno fatto parlare il collettivo, con sette giocatori a più di dieci punti, in prima linea tra i quali Darius Garland, autore di 26 punti. Tra le fila di Atlanta, si è distinto il centro Zaccharie Risacher, autore di 30 punti, cinque triple e una percentuale di tiri a segno molto alta (78,6%). I Lakers, nonostante l’assenza del loro all-star Anthony Davis, infortunato, hanno strapazzato Washington, ultima nella Eastern Conference. Con altri 24 punti del 40enne LeBron James, autore anche di 11 assist. Nella partita clou della serata tra i Memphis Grizzlies (terzi nella Western Conference) e gli Houston Rockets (secondi in questa Conference), i Grizzlies hanno fatta propria la partita casalinga, ma per un soffio. Memphis é riuscitA a ridurre lo svantaggio di dieci punti che aveva all’intervallo nel secondo tempo. Ed ha interrotto la serie di vittorie dei Rockets, che era arrivata a quattro.

