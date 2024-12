Nba: con un super-Jokic Denver strapazza Atlanta

agenzia

Miami infligge la quarta sconfitta stagionale a Cleveland

LOS ANGELES, 09 DIC – Victor Wembanyama é stato decisivo nella vittoria di San Antonio su New Orleans (121-116). Il francese (25 punti, 10 rimbalzi, 3 stoppate), ha brillato soprattutto nel finale di partita, in particolare con un tiro dalla distanza a 36 secondi dalla fine Più essenziale che mai, Nikola Jokic ha contribuito per aiutare Denver a interrompere la serie di sei vittorie di Atlanta (141-111). Il pivot serbo aveva segnato 56 punti durante la sconfitta dei Nuggets contro Washington sabato, questa volta ne ha messi a segno 48 (14 rimbalzi, 8 assist), per un totale di 104 punti in 24 ore e lasciando Denver all’asciutto (12 vittorie-10 sconfitte). Dopo aver saltato sette partite, il pivot Joel Embiid ha brillato nella sua quinta partita stagionale, con 31 punti e 12 rimbalzi, nel successo dei Philadelphia 76ers contro i Chicago Bulls (108-100). Tyrese Maxey ha realizzato la prima tripla doppia della sua carriera (25 punti, 14 assist, 11 rimbalzi) per la 7/a vittoria stagionale dei Sixers, 12ma a Est. In buona forma, i Miami Heat sono riusciti a infliggere la quarta sconfitta alla capolista Cleveland (122-113). In evidenza fin dalla ripresa (23,8 punti di media), Tyler Herro ha segnato 34 punti (6 rimbalzi, 7 assist). I Cavaliers hanno pagato l’infortunio alla caviglia del loro interno Evan Mobley (4 punti), e la brutta serata di Donovan Mitchell (12 punti su 5 su 16 al tiro). I Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo (34 punti, 11 rimbalzi, 4 assist) hanno vinto a Brooklyn (118-113). Nonostante gli infortuni dei suoi due leader Paolo Banchero, dalla fine di ottobre, e Franz Wagner, gli Orlando Magic sono riusciti a resistere ai Phoenix Suns (115-110), mantenendo il 3/o posto a est. Jalen Suggs (26 punti) è stato decisivo contro Devin Booker (25). A San Francisco, Stephen Curry ha deliziato ancora una volta il suo pubblico, durante la vittoria per 114-106 dei Warriors contro i Minnesota Timberwolves, segnando 30 punti e fornendo otto assist. Di nuovo in campo i Lakers, dopo tre sconfitte, hanno ritrovato il sorriso, senza LeBron James, infortunato a un piede, battendo Portland (107-98). Anthony Davis ha preso il comando (30 punti) e LA è riuscita a superare una partenza in salita (-6 alla fine del primo quarto) per ottenere la 13ma vittoria (11 sconfitte).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA