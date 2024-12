Nba Cup, Oklahoma City raggiunge Milwaukee in finale

agenzia

Martedì a Las Vegas l'ultimo atto della competizione

(ANSA-AFP) – LOS ANGELES, 15 DIC – I Milwaukee Bucks e gli Oklahoma City Thunder si sono qualificati per la finale della Nba Cup, battendo rispettivamente gli Hawks e gli Houston Rockets, a Las Vegas. I Bucks hanno vinto 110-102, mentre i Thunder hanno dominato i Rockets 111-96. Le due squadre si affronteranno martedì per la finale. Le star Giannis Antetokounmpo (Bucks) e Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) hanno segnato 32 punti ciascuno per portare le rispettive franchigie alla vittoria. Antetokounmpo, capocannoniere del campionato (32,7 punti di media), ha chiusa la quinta partita di fila con almeno 30 punti, mentre Gilgeous-Alexander ha firmato la sua 13ma in questa stagione con almeno 30 punti. Gilgeous-Alexander ha anche preso 8 rimbalzi, offerto 6 assist e recuperato cinque palloni. È stato ben aiutato da Isaiah Hartenstein, Lu Dort e Jalen Williams, che hanno segnato almeno 19 punti ciascuno, nonostante la difesa aggressiva dei Rockets. Houston scende così al terzo posto della Western Conference (17 vittorie, 9 sconfitte), mentre l’OKC si conferma in testa alla classifica (20 vittorie, 5 sconfitte). Dal lato dei Bucks, Antetokounmpo ha anche raccolto 14 rimbalzi, offerto 9 assist e effettuato ben 4 stoppate, compresa quella decisiva su Clint Capela a fine partita. Gli Hawks hanno lottato, come Trae Young infuocato (35 punti, 10 assist, 7 rimbalzi), e sono affondati davvero solo alla fine della partita contro l’attacco dei Bucks. Tutte le partite della NBA Cup contano anche per la stagione regolare, tranne la finale. Ogni giocatore della squadra campione riceverà un premio di 514.971 dollari (circa 490.226 euro). (ANSA-AFP).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA