Nba: Curry batte LeBron James nel ‘Clasico’ californiano

Morant segna 30 punti a Miami e firma la vittoria di Memphis

LOS ANGELES, 04 APR – Stephen Curry contro LeBron James, Warriors contro Lakers… Lo scontro Nba in California è stato vinto da San Francisco (123-116), guidata dal suo leader Curry (37 punti), un risultato che accende ulteriormente la lotta per i playoff a Ovest. Sebbene Curry non abbia ripetuto la prestazione stratosferica di martedì contro Memphis (52 punti), è stato il principale artefice del successo dei Warriors a Los Angeles. Dall’altro lato, “LBJ” ha fatto una grande partita (33 punti, 9 rimbalzi), così come Austin Reaves (31 punti, inclusi 9 tiri da 3 punti), mentre Luka Doncic è stato solo discreto (19 punti). I Warriors, quinti, ne hanno approfittato per riportarsi a una sola vittoria (46 contro 45) dai Lakers (quarti). La corsa ai playoff è appassionante a Ovest. Mentre Oklahoma City (1/a) e Houston (2/a) hanno già la certezza di partecipare, sei squadre – dai Nuggets (3/i) ai Clippers (8/i) – sono a due vittorie di distanza l’una dall’altra, per soli quattro posti. E, dietro i Lakers e i Warriors, hanno vinto Memphis (6/a) e Minnesota (7/a). Su un terreno di recente infido (4 sconfitte consecutive), i Grizzlies hanno avuto un’altra sfida serrata a Miami, affidandosi alla loro stella Ja Morant (30 punti in totale, di cui 27 dopo l’intervallo) per vincere 110-108. In trasferta a Brooklyn, i Wolves hanno conquistato la quarta vittoria di fila (105-90), grazie agli sforzi combinati di Anthony Edwards (28 punti) e del francese Rudy Gobert (21 punti, ma anche 18 rimbalzi e due stoppate). La lotta è meno feroce a Est, dove i Bucks hanno fatto qualche progresso verso la qualificazione vincendo a Philadelphia 126-113. Giannis Antetokounmpo ha realizzato una storica tripla doppia decisiva (35 punti, 17 rimbalzi, 20 assist), e ha permesso a Milwaukee, quinta (42-34), di mantenere un vantaggio di quattro vittorie su Orlando, vincitrice a Washington 109 a 97 (con 33 punti per Paolo Banchero).

