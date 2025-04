Nba: Curry dà spettacolo a Memphis con 52 punti

agenzia

Jokic ne segna 61, ma Denver perde con Minnesota

LOS ANGELES, 02 APR – Stephen Curry ha segnato 52 punti nella vittoria dei Golden State (134-125) a Memphis. Per la quindicesima volta in carriera ha superato i 50 punti in una partita di Nba, contribuendo in modo significativo alla vittoria dei Warriors nel Tennessee. Come spesso gli accade, il miglior marcatore da tre punti della storia ha puntato sul suo tiro dalla lunga distanza, realizzando 12 dei 20 tentativi. I Warriors stanno facendo un ottimo lavoro nella corsa ai play-off, visto che questo 44/o successo (contro 31 sconfitte) consente loro di salire al quinto posto a Ovest. Un’altra super star della Nba ha brillato a Denver, dove Nikola Jokic ha segnato 61 punti, il suo record personale in 10 anni di carriera. Questo non è bastato ai Nuggets, che hanno perso dopo due tempi supplementari contro Minnesota, 140-139. Con questa vittoria i Timberwolves, settimi, mettono pressione su Memphis (sesto), battuto da Golden State (quinto), in una lotta per i playoff che a Ovest sa di grande sfida. Grazie ai 37 punti e 11 assist di Giannis Antetokounmpo, i Bucks hanno interrotto una serie negativa di quattro partite battendo i Phoenix Suns (133-123) e salendo al sesto posto nella classifica a Est. Con questa quarta sconfitta consecutiva, nonostante i 39 punti di Devin Booker, i Suns sono invece scivolati pericolosamente all’11/o posto nella Western Conference.

