Nba: Curry eletto giocatore più decisivo della stagione regolare

agenzia

Stella dei Warriors, già fuori dai playoff, ha preceduto DeRozan

ROMA, 26 APR – Stephen Curry ha vinto il premio come giocatore più decisivo della regolar season in Nba. Il campione dei Golden State Warriors ha preceduto Demar DeRozan dei Chicago Bulls e Shai Gilgeous-Alexander degli Oklahoma City Thunder. Magra consolazione per Curry, 36 anni, eliminato a sorpesa con i Warriors ai play-in. La star Nba ha vinto la speciale classifica grazie alle sue prestazioni nei minuti finali delle gare: ben 189 punti con percentuali del 46% da tre punti e del 95% ai liberi.

