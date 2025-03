Nba: Dallas perde Irving per tutta la stagione

agenzia

Si é rotto il crociato anteriore nel match contro Sacramento

ROMA, 04 MAR – I Dallas Mavericks, dopo aver perso la stella Luka Doncic – trasferitosi ai Los Angeles Lakers ad inizio febbraio – dovranno fare a meno anche di Kyrie Irving per il resto della stagione, secondo quanto riportato da Espn. La guardia dei Mavs si è gravemente infortunato al ginocchio sinistro ieri sera, durante la partita poi persa (122-98) contro i Sacramento Kings. In un contatto di gioco, Irving “ha subito la rottura del legamento crociato anteriore”, un danno “che ha messo fine alla sua stagione”, ha scritto su ‘X’ il reporter di Espn Shams Charania, citando fonti interne alla franchigia del Texas. I Mavericks, decimi nella classifica a Ovest (32 vittorie, 30 sconfitte), sono ancora in lizza per giocare i play-in, ma hanno perso quattro delle ultime cinque partite. Per colmare la partenza di Doncic hanno ottenuto il rinforzo di Anthony Davis. Ma il centro trentunenne si è infortunato alla coscia durante la sua prima partita, l’8 febbraio, e da allora non ha più giocato.

