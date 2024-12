Nba: Denver passa a New Orleans nei supplementari

agenzia

Indiana alla 4/a vittoria di fila, Sacramento esce tra i fischi

LOS ANGELES, 23 DIC – Denver ha avuto bisogno dei supplementari per strappare la vittoria sul parquet di New Orleans (132-129) nella NBA, approfittando di una tripla doppia della sua stella Nikola Jokic. Il campione serbo ha segnato solo 6 punti prima dell’intervallo e i Nuggets sono scivolati fino a -17 punti nel terzo quarto. Ma guidati Jokic, autore alla fine di 27 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, si sono portati in vantaggio (111-109) a 4’37” dalla fine grazie ad un layup di Julian Strawther. I Pelicans si sono riportati in vantaggio all’inizio dell’ultimo minuto (119-117) grazie a CJ McCollum che, mentre Jamal Murray (27 punti in totale) aveva pareggiato a 9 secondi dalla sirena, ha mancato il canestro della vittoria. Jokic ha poi rimesso in carreggiata Denver segnando i primi sei punti ai supplementari per i Nuggets che alla fine hanno inflitto la settima sconfitta consecutiva a New Orleans. Gli Indiana Pacers guidati da Pascal Siakam (19 punti e 10 rimbalzi) hanno ottenuto la quarta vittoria consecutiva dominando agevolmente i Sacramento Kings (122-95) in California. Dopo aver concesso 70 punti solo nel secondo tempo, i Kings hanno perso per la quarta volta di fila e sono stati fischiati dai tifosi. Non sono bastati De’Aaron Fox (23 punti) e Domantas Sabonis (17 punti e 21 rimbalzi) a salvarli. Houston ha cancellato uno svantaggio di 16 punti nel primo periodo per vincere sul campo di Toronto 114-110. Dillon Brooks (27 punti) e Jalen Green (22) hanno ampiamente contribuito alla vittoria dei Rockets che sono riusciti a bloccare i Raptors a cinque su 15 tiri nel quarto quarto.

