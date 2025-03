Nba: Denver risponde a Oklahoma, Lakers ko senza LeBron

agenzia

I Celtics soffrono ma superano i Jazz

ROMA, 11 MAR – I Denver Nuggets, all’indomani di un primo duello perso, hanno subito risposto al leader della West Oklahoma City in una partita che sembra un avvio di play-off Nba. I campioni del 2023 hanno domato il leader della West Conference sul parquet degli avversari 140 a 127, grazie ad un prestazione eccezionale dalla lunga distanza (18 su 32 a 56,3%). Il doppio MVP serbo Nikola Jokic è stato autore di una prestazione monstre (35 punti, 18 rimbalzi, 8 passaggi), così come il suo compagno di squadra Jamal Murray (34 punti su 11 su 22 al tiro), che quest’anno non si è visto molto in alto. Candidato alla distinzione di MVP contro Jokic, il leader canadese del Thunder Shai Gilgeous-Alexander ha perso questa volta il suo “duello” (25 punti, 7 passaggi). Oklahoma City (53-12) rimane comunque ampiamente in testa a Ovest. Denver (42-23) ha approfittato della bella vittoria per riprendere il secondo posto ai Los Angeles Lakers (40-23). I Lakers, che devono fare a meno di LeBron James per una o due settimane, sono stati sconfitti a Brooklyn 111-108, con un Luka Doncic in triplo doppio (22 punti, 12 rimbalzi, 12 passaggi) ma piuttosto maldestro (8 su 26 a tiro, 5 perdite). I campioni di Boston hanno vinto contro l’Utah Jazz (114-108). Dopo 24 punti di vantaggio nel terzo quarto, il Boston ha visto il Jazz tornare a parità alla fine della partita, prima di realizzare un ultimo run sulla scia di Jaylen Brown (26 punti, 8 rimbalzi, 7 passaggi). I Celtics hanno visto il loro tiratore Sam Hauser realizzare il suo record di punti (33), grazie ad uno straordinario terzo quarto (23 punti a 7 su 10 a distanza) I risultati della partite giocate nella notte: Sacramento-New York 104-133 San Antonio-Dallas 129-133 Atlanta-Philadelphia 132-123 Boston-Utah 114-108 Brooklyn-LA Lakers 111-108 Miami-Charlotte 102-105 Toronto-Washington 119-104 Golden State-Portland 130-120 Chicago-Indiana 121-103 Houston-Orlando 97-84 Memphis-Phoenix 120-118 Oklahoma City-Denver 127-140

