Nba: dieta rigorosa e allenamenti, fisico nuovo per Luka Doncic

Trasformazione per lo sloveno, tra digiuni e muscoli al top

ROMA, 29 LUG – Dieta ferrea e super allenamenti. L’estate di Luka Doncic passa per la rivoluzione in palestra e a tavola: la stella Nba, classe ’99, dopo la deludente stagione ai Lakers, chiusa con l’eliminazione al primo turno dei playoff, e le critiche che ne sono conseguite, non ha perso tempo mettendo in atto una trasformazione a partire dal fisico. Che ha voluto condividere in una intervista per l’edizione americana di Men’s Health: il campione sloveno, che ha come obiettivo anche l’europeo del 2025 con la nazionale, ha spiegato la metodologia delle doppie sessioni di allenamento da 90 minuti a cui si sta sottoponendo in Croazia con il suo personal trainer Anze Macek. “Se mi fermassi ora, sarebbe stato inutile. Mi ha motivato a migliorare ancora. Era adesso o mai più – le parole di Doncic -. Sono una persona competitiva, voglio diventare migliore. Jordan e Kobe hanno sacrificato tanto”. Dietro la trasformazione per ritrovare il top della forma anche il cambiamento della dieta: un regime alimentare molto rigoroso quello seguito in queste settimane dal cestista, tra digiuni intermittenti, niente glutine e molte proteine, anche vegetali per arrivare al via della stagione in super forma.

