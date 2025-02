Nba: Doncic scatenato punisce la ‘sua’ Dallas

agenzia

Prima tripla doppia dello sloveno con la maglia dei Lakers

LOS ANGELES, 26 FEB – Luka Doncic, passato da Dallas ai Los Angeles Lakers all’inizio di febbraio, si è scatenato contro i Mavericks con una tripla doppia e vittoria (107-99) di fronte ai propri nuovi tifosi in delirio. Doncic ha realizzato 19 punti, 15 rimbalzi e 12 assist alla sua quinta partita con la nuova squadra. Anthony Davis, che ha fatto il percorso opposto, é rimasto in panchina (infortunio addominale) ed ha ricevuto un vibrante omaggio con un video trasmesso sul maxischermo durante il primo timeout, celebrativo in particolare del suo titolo con i Lakers nel 2020. La partita si è accesa nell’ultimo quarto, durante il quale il “Re” LeBron James (27 punti di cui 16 in questo quarto, 12 rimbalzi) è stato eccellente. Dall’altro lato, nonostante gli infortuni, Dallas ha resistito bene alla pressione di Kyrie Irving (35 punti), che ha abbracciato calorosamente l’ex compagno di squadra. Davanti ai Lakers, quarti a Ovest (35-21), i Memphis Grizzlies (secondi, 38-20) hanno faticato a battere i Phoenix Suns (151-148 dopo i supplementari) con 29 punti dell’esuberante Ja Morant, che ha quasi sbattuto la testa nel cerchio mentre schiacciava. Gli Houston Rockets (5° a Ovest, 36-22) hanno battuto (100-97) i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, nonostante l’esclusione di Amen Thompson, colpevole di un gesto violento durante un’azione difensiva ai danni di Antetokounmpo. Cleveland, leader a Est (48-10), ha messo a segno l’ottava e ampia vittoria sul campo di Orlando (122-82), mentre Boston ha allungato la sua serie di vittorie a sei a Toronto (111-101).

