Nba: doping, Bobby Portis sospeso 25 partite

agenzia

Il giocatore dei Milwaukee Bucks positivo al Tramadol

ROMA, 20 FEB – L’NBA ha sospeso il giocatore dei Milwaukee Bucks, Bobby Portis, per 25 partite perché è risultato positivo al Tramadol, un antidolorifico che viola il programma anti-doping del campionato. Portis non potrà giocare fino all’8 aprile, 79ma partita del calendario di Milwaukee sulle 82 della stagione regolare. La sua sospensione inizia con la partita contro i LA Clippers. Portis ha una media di 13,7 punti e 8,3 rimbalzi a partita per i Bucks in questa stagione, partendo spesso dalla panchina.

