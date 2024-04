Nba: effetto Embiid, altra vittoria per i Sixers

agenzia

Philadelphia lotta per i play-in, vincono anche Lakers e Denver

ROMA, 07 APR – Quarta vittoria consecutiva per i Philadelphia 76ers, che hanno vinto in trasferta 116-96 sui Memphis Grizzlies in una delle partite disputate la scorsa notte in Nba. La stella dei Sixers, Joel Embiid, ha segnato 30 punti mostrando di aver recuperato dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per circa due mesi. La sua squadra è ottava nella Eastern Conference e conta grazie al suo apporto di conquistare un posto nei play-in alla fine della stagione regolare, prevista il 14 aprile prossimo. Nelle altre partite, i Los Angeles Lakers hanno ottenuto la quarta vittoria consecutiva battendo 116-97 i Cleveland Cavaliers, terzi posto a Est. Il play D’Angelo Russell è stato il miglior marcatore dei suoi con 28 punti mentre LeBron James ne ha realizzati 24 e Anthony Davis 22 con 13 rimbalzi. I Lakers hanno vinto nove delle ultime dieci partite, sono ottavi nella classifica della Western Conference (45 vittorie e 33 sconfitte), subito dietro New Orleans (45-32) e Phoenix (46-31). I Denver Nuggets sono tornati in testa a Ovest sconfiggendo 142-110 gli Atlanta Hawks. Nikola Jokic ha messo a segno la sua 25/a tripla doppia stagionale con 19 punti, 14 rimbalzi e 11 assist. I Nuggets guidano la classifica (54-24) con un minimo vantaggio su Minnesota (53-24), mentre Oklahoma City è terza con un record (52-25). I Brooklyn Nets hanno ribaltato uno svantaggio di 19 punti nel secondo quarto negando ai Detroit Pistons quella che sarebbe stata solo la loro 14/a vittoria stagionale.

