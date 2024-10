NBA: esordio per la coppia padre-figlio LeBron e Bronny James

agenzia

I campioni in carica Boston Celtics battono i New York Knicks

ROMA, 23 OTT – Esordio vincente per i Boston Celtics, campioni in carica dell’Nba, nella gara di apertura della nuova stagione contro i New York Knicks: 132-109 in casa è il risultato finale. Dopo la tradizionale cerimonia di premiazione e la scoperta del loro 18o titolo, i Celtics hanno iniziato la stagione come avevano fatto nella stagione precedente, senza lasciare alcuna possibilità agli avversari. Il primo canestro della stagione è stato segnato da lontano da Jayson Tatum (37 punti, 10 passaggi). Ma la stagione Nba è iniziata con il debutto in campo per la coppia padre-figlio LeBron e Bronny James a Los Angeles con i Lakers. Uomo da record, LeBron James, che inizia a 39 anni la sua 22esima stagione NBA (un record condiviso con Vince Carter), ha giocato con suo figlio Bronny (20 anni) che sta iniziando la carriera. Nel secondo quarto, Bronny è entrato in campo per la sua prima partita seguito da suo padre, con quattro minuti di gioco nel periodo mentre i Lakers avevano 16 punti di vantaggio. I Lakers hanno vinto 110-103, grazie anche a Anthony Davis (36 punti, 16 rimbalzi), contro i Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards (27 punti).

