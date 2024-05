Nba: finali Ovest, Doncic-Irving trascinano Dallas

agenzia

I Mavericks hanno la meglio su Minnesota, limitando Edwards

MINNEAPOLIS, 23 MAG – Luka Doncic e Kyrie Irving segnando 63 punti in due (33 lo sloveno, 30 l’altro) hanno trascinato i Dallas Mavericks alla vittoria per 108-105 sul campo dei Minnesota Timberwolves in gara-uno delle finali a Ovest dei play off Nba. Doncic ha dato il meglio di sé quando contava, ovvero nel quarto quarto, in cui ha realizzato 15 dei suoi 33 punti mentre Irving aveva dato forza a Dallas fin dall’inizio con 24 dei suoi 30 punti arrivati ;;nella prima fase del match. Karly-Anthony Towns e Anthony Edwards, principali punti di forza dei Timberwolves, sono stati limitati dalla difesa di Dallas. Così Edwards ha segnato solo 19 punti (doppia doppia per lui, visto che ha anche preso 11 rimbalzi) e Towns 16, e i due insieme hanno tirato 12/36 dal campo. Minnesota aveva un vantaggio di +4 (102-98) con 3’37” rimasti nel quarto tempo, dopo una tripla di Edwards, ma Dallas ha risposto con un parziale di 8-0. Poi alla fine, dopo tre punti dei Timberwolves, un tiro in sospensione di Doncic ha fissato il risultato sul 108-105.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA