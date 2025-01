Nba: Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma, Cleveland ko

agenzia

Nel big match successo dei Thunder, 40 punti per il canadese

ROMA, 17 GEN – Grazie a un super Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma si aggiudica il big match del campionato Nba. I Thunder hanno infatti battuto i Cleveland Cavaliers 134-114, maturando durante la partita un vantaggio fino a 42 punti e candidandosi così tra i favoriti alla vittoria del titolo: protagonista assoluto il canadese che ha chiuso con 40 punti a referto. Le due squadre, protagoniste di un inizio di stagione super entrambe con 34 successi e solo sei sconfitte, sono in testa Oklahoma a ovest e Cleveland a est. Oklahoma City si è rilanciata sotto la guida di un giovane allenatore, Mark Daigneault, nominato coach dell’anno nel 2024, che ha preso in mano la squadra nel suo momento più basso nel 2020. Dopo due stagioni in fondo alla classifica, i Thunder hanno raggiunto i play-off nel 2023 poi le semifinali di conference la scorsa stagione. Nelle altre gare vittoria dei Los Angeles Clippers che battono Portland 118-89, Sacramento si impone in casa su Houston 132-127. Sconfitta di Detroit che si fa superare da Indiana 111-100 e di Washington che cede a Phoenix 123-130.

