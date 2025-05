Nba: Golden State, Curry salta anche gara-5 ‘non sono Superman’

agenzia

Warriors non avranno loro stella in sfida decisiva con Minnesota

ROMA, 13 MAG – “Anche se volessi fare Superman, non potrei”. Dopo aver passato una notte da incubo i Golden State Warriors, ko in casa contro Minnesota in gara-4 dei play-off e ora sotto 3-1, si risvegliano con la certezza di non poter riavere disposizione per la prossima e già decisiva gara Steph Curry, uscito nel 2° quarto di gara-1 per uno strappo muscolare e grande assente da lì in poi. Un brutto colpo arrivato dopo il match proprio dalle parole della loro stella. A far capire l’aria che tira in casa Golden State Draymond Green, che in conferenza stampa, di fronte alla domanda relativa al possibile ritorno in campo del compagno in gara-5, aveva risposto: “Se sarà in grado di giocare, giocherà, ma no gli chiederemo di fare Superman”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA