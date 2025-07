Nba: Haliburton saltera’ tutta la prossima stagione

agenzia

Stella dei Pacers operato al tendine d'Achille rotto in finale

ROMA, 08 LUG – Dopo la finale Nba persa in gara 7, la maledizione del tendine d’Achille: la stella degli Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, salterà la stagione NBA 2025-26, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per riparare la rottura del tendine del piede destro. Il venticinquenne play si era infortunato durante il primo quarto di Gara 7 della finale play off, quella decisiva per gli Oklahoma City Thunder: Haliburton era caduto senza alcun contatto mentre cercava di penetrare a canestro. Confermando la lunga assenza del playmaker, il presidente dei Pacers Kevin Pritchard ha affermato di sperare che Haliburton “torni più in forma che mai”. “L’operazione è andata bene – ha detto Pritchard – Non giocherà l’anno prossimo, però. Non vogliamo metterlo a repentaglio, quindi non illudiamoci che giocherà”

