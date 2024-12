Nba, Haliburton spinge i Pacers al successo su Boston

agenzia

Risse e espulsioni a Houston, alla fine la spuntano gli Heat

LOS ANGELES, 30 DIC – Gli Indiana Pacers hanno potuto contare sui 31 punti di Tyrese Haliburton per vincere fuori casa contro Boston (123-114). In 36 minuti, Haliburton ha preso anche sei rimbalzi e sette assist, senza palle perse. Indiana ha portato cinque giocatori sopra i 12 punti (in particolare Pascal Siakam e Andrew Nembhard entrambi a 17), che gli ha assicurato un vantaggio fino a +16 nel secondo tempo. Dopo i 44 punti di venerdì, Jaylen Brown questa volta ne ha segnati 31 e ha offerto sei assist. Il suo amico Jayson Tatum ha aggiunto 22 punti, nove rimbalzi e sei assist, ma invano. Nella classifica della Eastern Conference, Boston resta al secondo posto dietro Cleveland e Indiana resta saldamente all’8/o posto. Gli animi si sono scaldati a Houston al termine della vittoria degli Heat sui Rockets (104-100): la guardia di Miami Tyler Herro ha segnato 27 punti prima di essere espulso durante una rissa in panchina che ha visto allontanare sei persone. Fred VanVleet, leader di Houston, è stato espulso a 47 secondi dalla fine per un incidente estraneo a questa rissa generale. A Orlando, Cole Anthony ha segnato un layup decisivo e i Magic hanno cancellato un deficit di 21 punti battendo i Brooklyn Nets (102-101). Tristan da Silva ha segnato 21 punti guidando i Magic, privi di molti giocatori a causa di infortuni. Goga Bitadze ha aggiunto 19 punti e Anthony ha segnato cinque dei suoi 10 nel quarto quarto, mentre Orlando ha concluso la partita con un parziale di 22 punti, lasciando che gli avversari segnassero solo quattro punti nello stesso periodo. Cam Thomas, al rientro dopo aver saltato 13 partite per uno stiramento al tendine del ginocchio, è uscito dalla panchina e ha guidato Brooklyn con 25 punti, ma ha sbagliato un tiro in sospensione che avrebbe potuto essere decisivo nei momenti finali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA