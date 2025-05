Nba: Haliburton stende Cleveland sulla sirena, Curry infortunato

agenzia

Gli Indiana Pacers ora 2-0 sui Cavaliers. Guai per Golden State

ROMA, 07 MAG – Una tiro da tre sulla sirena, con palla riconquistata dopo aver sbagliato il secondo tiro libero, e Tyrese Haliburton compie l’impresa del sorpasso che porta gli Indiana Pacers sul 2-0 nella semifinale dei play off Nba, nella East Conference. Il 120 a 119 arriva sul parquet di Cavaliers di Cleveland dopo che la squadra di casa, priva di diversi titolari, aveva per tutta la partita condotto anche con 20 punti di vantaggio. Haliburton e’ stato a lungo bersagliato dal coro dei tifosi avversari, al grido di “overrated”: effetto di un sondaggio anonimo tra i giocatori del basket professionistico Usa, pubblicato da The Athletic alcuni giorni fa, che gli affibiava appunto l’etichetta di giocatore piu’ sopravvalutato di tutta la Nba. “Non mi aspetavo questo trattamento – ha poi detto il 25enne play-guardia di Indiana – ma da quel sondaggio, immagino che me lo grideranno spesso. Comunque, vista come e’ andata, datemi pure del sopravvalutato..”. Nella semifinale di Western Conference, i Golden State Warriors vincono sul campo dei Minnesota Warriors (99-88) gara 1 ma sono in ansia per Steve Curry, uscito all’inizio secondo quarto per un infortunio muscolare alla gamba sinistra. Per lui si teme uno stiramento.

