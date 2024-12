Nba: i Celtics battono Detroit. Pelicans ancora ko

agenzia

Miami Heat vincono ma Jimmy Butler potrebbe andare via

(ANSA-AFP) – ROMA, 13 DIC – Nonostante l’assenza di Jayson Tatum per una tendinopatia al ginocchio destro, i Boston Celtics hanno vinto in casa contro i Detroit Pistons per 123-99 in una gara a senso unico. Il “supersub” dei Celtics Payton Pritchard ha brillato con 27 punti (7 su 15 dalla distanza) e 10 passaggi. I Celtics rimangono secondi nella East Conference con 20 vittorie e 5 sconfitte. I Miami Heat hanno vinto il loro quarto match contro i Toronto Raptors (114-104). Con 16 punti di vantaggio nel secondo quarto, Miami ha preso il comando prima dell’intervallo e poi è partito in quarta. Tyler Herro è stato autore di una nuova bella prestazione (23 punti) mentre Jimmy Butler non è andato oltre gli 11 punti. La star dei Heat è stata oggetto di voci di trasferimento negli ultimi giorni. “Mi piace giocare a basket, essere efficiente e aiutare la mia squadra a vincere. Non do mai per scontato di giocare per una squadra in particolare”, ha detto. Gli Heat, finalisti NBA nel 2023, sono quinti a Est (13-10). Il lituano Domantas Sabonis ha brillato per i Sacramento Kings contro i New Orleans Pelicans (111-109) con 32 punti e 21 rimbalzi. Ma i Kings si sono visti rimontare 14 punti nell’ultimo quarto, soprattutto grazie a CJ McCollum (36 punti), che ha permesso ai Pelicans di avvicinarsi a 2 punti al minuto 24. Poi Dejounte Murray ha fatto un pasticcio con la palla che avrebbe potuto far passare New Orleans. I Pelicans continuano a scendere in classifica (ultimi in West Conference con 5 vittorie e 21 sconfitte) mentre i Kings equilibrano il loro bilancio (13-13). (ANSA-AFP).

