NBA: i Celtics dominano gli Heat, Atlanta in ascesa

A Minneapolis i Timberwolves battono agevolmente i Lakers

ROMA, 03 DIC – Boston con un superlativo Jaylen Brown ha ritrovato il successo in Nba battendo Miami; mentre i Timberwolves hanno dominato i Lakers apparsi in difficoltà. In casa, i Celtics hanno potuto contare sul loro MVP delle finali NBA del 2024: Brown, infortunato e assente nella sconfitta di domenica in casa contro Cleveland (115-111), è stato determinante nel successo contro gli Heat (108-89). Il 28enne ha messo a referto 29 punti, sette rimbalzi e quattro passaggi in 31 minuti sul campo. Il suo compagno Jayson Tatum ha aggiunto 18 punti e 11 rimbalzi. Per quanto riguarda gli Heat, Tyler Herro e Jaime Jaquez Jr hanno entrambi segnato 19 punti. Miami può recriminare per l’assenza di Jimmy Butler. I Celtics rimangono secondi nella East Conference dietro ai Cavaliers, con 17 successi e quattro sconfitte. A Minneapolis, i Timberwolves non hanno avuto problemi a vincere (109-80) contro i Lakers. I losangelini hanno guidato brevemente nel primo quarto, ma non sono mai stati in gioco dopo, con percentuali bassissime: 32 su 79 e sei tiri da tre punti su 31 tentati per tutta la partita. Julius Randle ha guidato Minnesota con 18 punti, mentre Rudy Gobert ha chiuso con 17 punti e 12 rimbalzi. Il playmaker D’Angelo Russell è stato il miglior marcatore dei Lakers con 20 punti, mentre Anthony Davis ha aggiunto 12. LeBron James ha finito con solo 10 punti. Nella classifica della Western Conference, Minnesota, 11/o, si avvicina alla franchigia della California che è ottava. Ad Atlanta, gli Hawks hanno superato i New Orleans Pelicans (124-112): De’Andre Hunter ha segnato 22 punti mentre Jalen Johnson e Dyson Daniels hanno aggiunto 19 punti ciascuno. Ancora privi delle loro star Brandon Ingram e Zion Williamson, i Pelicans si sono affidati a C.J. McCollum (29 punti, sei rimbalzi) e Yves Missi (23 punti, 12 rimbalzi). Anche il 23enne Brandon Boston Jr ha mostrato il suo potenziale, segnando 19 punti in 29 minuti. La quarta vittoria consecutiva degli Hawks gli permette di salire al sesto posto nella classifica. Per quanto riguarda i Pelican, rimangono all’ultimo posto nella Western Conference dopo la nona sconfitta consecutiva. Questi i risultati delle partite giocate nella notte. Atlanta- New Orleans 124-112; Boston-Miami 108-89; Chicago-Brooklyn 128-102; Minnesota-LA Lakers 109-80.

