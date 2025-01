Nba: i Lakers battono Golden State, altro ko per i Cavaliers

agenzia

Boston vince facile su Dallas, Denver perde in Minnesota

ROMA, 26 GEN – Il successo dei Lakers su Golden State, ma anche la vittoria dei Celtics sui Mavericks e la terza sconfitta consecutiva dei Cavaliers sono tra i risultati di rilievo delle molte partite disputate la scorsa notte in Nba. A Los Angeles, tra LeBron James e Stephen Curry ha brillato invece Anthony Davis, segnando 36 punti e catturando 13 rimbalzi per domare i Golden State, che hanno avuto solo 13 punti dal loro leader e hanno perso così 118-108. James ha portato 25 punti e 12 assist consentendo ai Lakers di restare al quinto posto a Ovest (25-18) mentre i Warriors sono undicesimi. Sono stati gli Houston Rockets a infliggere il terzo ko di fila a Cleveland, facendo il bis del successo di mercoledì scorso in Texas imponendosi 135-131. Quattro giocatori hanno segnato più di 20 punti per Houston, mentre per la squadra dlel’Ohio non sono bastati i 39 punti e rendono vana la clamorosa serata da 39 punti e i 9 assist di Darius Garland. I Cavs restano in testa a Est ma con 36 vittorie e 9 sconfitte lasciano il miglior record del campionato a Oklahoma City (36-8), davanti a Houston a Ovest (30-14). Nella riedizione della finale NBA 2024, Boston ha avuto vita facile contro Dallas, decimata dagli infortuni, vincendo 122-107. I Mavericks continuano a giocare senza Luka Doncic, assente da fine dicembre a causa di un infortunio al polpaccio, e hanno perso anche Dereck Lively per una frattura alla caviglia destra. Kyrie Irving (22 punti) ha faticato invano contro Jayson Tatum (24 punti, 6 rimbalzi), Derrick White (23 punti) e Jaylen Brown (22 punti, 8 rimbalzi, 6 assist). Denver, che aveva vinto otto partite nelle ultime nove, ha perso largamente in Minnesota coi Timberwolves (133-104), con Nikola Jokic che ha chiuso a quota cinque la sua serie di cinque triple doppie consecutive, chiudendo con solo 20 punti, tre rimbalzi, 11 assist. Anthony Edwards ha guidato i Wolves con 34 punti e nove assist, davanti ai 25 punti di Jamal Murray. Denver rimane saldamente al quarto posto a Ovest, mentre il Minnesota sale al settimo. Tra gli altri risultati, i New York Knicks hanno battuto 143-120 Sacramento, con ben quattro giocatori oltre i 20 punti, mentre i Memphis Grizzlies, terzi nella Conference, hanno travolto 125-103 gli Utah Jazz, loro sesta vittoria consecutiva. I Los Angeles Clippers hanno sconfitto i Milwaukee Bucks 127-117 trascinati da James Harden, autore di 40 punti e 9 assist, contro i 36 punti e 13 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo e la tripla doppia di Damian Lillard (29 punti, 10 rimbalzi, 10 assist).

