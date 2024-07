Nba: i Lakers ingaggiano Armel Traorè

agenzia

Contratto "two-way" per provare a giocare tra i professionisti

ROMA, 06 LUG – Piccoli movimenti di mercato in Nba dove, in attesa dell’impegno della nazionale alle Olimpiadi di Parigi 2024, le franchigie sono impegnate in operazioni minori. I Los Angeles Lakers hanno ingaggiato il giovane Armel Traoré con un contratto “two-way”. Armel Traoré (21 anni), scartato nel draft della scorsa settimanastrappa la possibilità di mettersi alla prova: giocherà in G-League, il campionato di sviluppo della lega professionale, con lsa possibilità di partecipare anche al campionato Nba. Come tanti giocatori che dopo l’università sognano di esordire tra i professionisti, il francese dovrà mettersi in mostra nei tornei di Summer League disputati dai Lakers a San Francisco (6-10 luglio) e poi a Las Vegas (10-22 luglio).

