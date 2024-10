Nba: i Lakers rimontano da -22 e battono i Suns

agenzia

Anthony Davis e LeBron James trascinatori contro Phoenix

ROMA, 26 OTT – Anthony Davis ha segnato 35 punti e LeBron James ne ha aggiunti 21 nella rimonta con la quale i Los Angeles Lakers hanno cancellato uno svantaggio di 22 punti per battere i Phoenix Suns 123-116 e ottenere la seconda vittoria nella fresca stagione NBA. E’ la prima volta dal 2010-2011 che i Lakers partono con un 2-0. A New York, Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges hanno segnato 21 punti a testa per aiutare i Knicks a battere 123-98 gli Indiana Pacers. Towns ha aggiunto 15 rimbalzi e due stoppate nella sua prima partita casalinga per la sua nuova squadra. Bennedict Mathurin ha guidato i Pacers con 20 punti dalla panchina, mentre la guardia stellare Tyrese Haliburton, pietra angolare del potente attacco dell’Indiana, ha mancato tutti gli otto tiri tentati per finire con zero punti. Coby White ha segnato 35 punti per Chicago ed i Bulls hanno guastato la prima in casa di Milwaukee, battendo 133-122 i Bucks. I Bulls hanno resistito a una doppia doppia da 38 punti e 11 rimbalzi del due volte MVP NBA di Milwaukee Giannis Antetokounmpo. Damian Lillard ha aggiunto 28 punti e otto assist per i Bucks, ma alla fine non è bastato. Buddy Hield ha giocato un’altra grande partita nella sua seconda uscita con Golden State, segnando 27 punti dalla panchina. I Warriors hanno battuto gli Utah Jazz 127-86 a Salt Lake City. Hield ha segnato 10 tiri su 14, realizzando sette triple. In meno di 20 minuti in campo ha aggiunto quattro rimbalzi, sei assist e un recupero. Stephen Curry ha contribuito con 20 punti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA