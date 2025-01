Nba: Lakers sconfitti, per Oklahoma 15/a vittoria di fila

agenzia

I Thunder superano i campioni di Boston, a segno Cleveland

ROMA, 06 GEN – Oklahoma vola tra le favorite per il titolo Nba. I Thunder strappano infatti la 15/a vittoria di fila dominando i campioni di Boston, sconfitti 105-92 e si confermano leader della Western Conference (30 vittorie – 5 sconfitte) e Boston rimane comunque ben salda con il secondo posto a Est, alle spalle di Cleveland. I Celtics avanti nel primo periodo si sono fatti riprendere e superare dai Thunder che guidati dal canadese Shai Gilgeous-Alexander (33 punti, 11 rimbalzi, 6 assist) hanno messo a segno l’ennesimo successo. “Ogni partita è una sfida e una nuova opportunità per progredire. Abbiamo un immenso rispetto per questa squadra (Boston), così forte e difficile da battere” le parole del giovane coach di Oklahoma, Mark Daigneault -. Stiamo ancora imparando, mentre Boston è una squadra affermata, è una delle migliori da diversi anni. I Thunder hanno appena vinto due partite contro le migliori squadre dell’Est (dopo i New York Knicks venerdì) e mercoledì affronteranno Cleveland: i Cavaliers di Darius Garland (25 punti) hanno battuto senza fatica gli Charlotte Hornets (115-105) per il 10/o successo consecutivo. Negli altri match del campionato americano di basket, a Houston, Jalen Green ha segnato 33 punti per fermare i Los Angeles Lakers (119-115) di LeBron James (21 punti) e Anthony Davis (30). Sconfitta anche per i Golden State Warriors di Stephen Curry (26 punti), superati in casa dai Sacramento Kings (129-99).

