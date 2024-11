Nba: Lillard rilancia Milwaukee dopo 6 sconfitte di fila

agenzia

Minnesota batte Chicago con un incontenibile Edwards

LOS ANGELES, 08 NOV – Damian Lillard ha messo fine a una serie di sei sconfitte consecutive per i Milwaukee Bucks, che hanno battuto gli Utah Jazz, altra squadra in grande difficoltà (123-100). Lillard ha realizzato 34 punti, Giannis Antetokounmpo 31 (più 16 rimbalzi). In una partita dall’intensità intermittente, i San Antonio Spurs hanno ottenuto il loro quarto successo stagionale (5 sconfitte) contro i Portland Trail Blazers (118-105). Nonostante più minutaggio rispetto alle ultime settimane, Victor Wembanyama é stato poco incisivo, con 12 punti e 8 rimbalzi in 32 minuti. San Antonio ha giocato la quarta partita senza il suo emblematico allenatore Gregg Popovich, alla guida della squadra dal 1996, assente per motivi di salute mai chiariti dalla franchigia. I Minnesota Timberwolves, finalisti della Western Conference la scorsa primavera, hanno sconfitto i Chicago Bulls (135-119) grazie ad un ottimo quarto quarto (45-24). Anthony Edwards è stato ancora una volta incontenibile (33 punti, 8 rimbalzi, 6 assist) e il pivot Rudy Gobert ha ottenuto la sua migliore prestazione offensiva della stagione con 21 punti. Bronny James, figlio e compagno di squadra della stella dei Los Angeles Lakers LeBron James, è stato inviato giovedì nella squadra di riserva della franchigia, che gioca nella G League, il campionato di sviluppo della NBA. Bronny, 20 anni, ha formato ad inizio stagione con LeBron la prima coppia padre-figlio sullo stesso campo e, come previsto, farà avanti e indietro tra NBA e G League per continuare i suoi progressi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA