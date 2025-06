Nba: l’italiano Saliou Niang selezionato al Draft

agenzia

Il centro/ala di Trento è la 58/ma scelta. L'interesse dei Cavs

ROMA, 27 GIU – Un italiano torna ad essere selezionato nel draft Nba. Si tratta di Saliou Niang, scelto con la 58ma scelta assoluta dai Cleveland Cavaliers. Il 21enne lecchese è il 12mo giocatore italiano ad essere scelto nel campionato professionistico statunitense. Niang, già chiamato in nazionale da coach Pozzecco, è cresciuto nel settore giovanile della Fortitudo Bologna e dell’Aquila Basket prima di tornare a Bologna per una stagione e poi traferirsi a Trento dove negli ultimi due anni ha trovato la sua consacrazione. Difficilmente si trasferirà in Nba, anche se probabilmente si accaserà ai Cavs per disputare almeno la summer league, in modo da continuare la sua crescita in Europa. Nato a Dakar, in Senegal, è cresciuto in provincia di Lecco è alto 199 centimetri. Il centro/ala di Trento era presente al Barkley Center di New York quando è stato chiamato sul palco per la presentazione. L’Nba, oltre a pubblicare un suo video sui social dove Niang si è presentato in inglese, ha messo online una videochiamata in italiano tra il giocatore che ha salutato sua madre: “Hai visto?”, le ha detto. “Sì, amore. Ho visto”, gli ha risposto la donna commossa.

