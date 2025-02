Nba mercato-show, Butler lascia Miami e firma con i Warriors

agenzia

Diverse squadre coinvolte, Wiggins passa agli Heat

ROMA, 06 FEB – Impazza il mercato Nba. Dopo il passaggio di Doncic ai Lakers, Jimmy Butler dice addio a Miami e si accasa con Golden State dove giocherà al fianco di Steph Curry e Draymond Green. Lo scambio è stato perfezionato in queste ore: Warriors e Miami hanno infine trovato l’accordo, coinvolgendo altre tre squadre per far quadrare sia l’aspetto tecnico della trade che quello economico. Butler andrà agli Warriors, che trovano così la loro stella, in cambio di Andrew Wiggins, della prima scelta di Golden State al prossimo Draft e del veterano ed ex Heat P.J. Tucker, in arrivo da Utah. Ai Jazz andrà invece Dennis Schroeder, in uscita da Golden State, mentre le altre contropartite dello scambio come Kyle Anderson, che sembra destinato a Toronto, e Lindy Waters, che andrà a Detroit insieme a Josh Richardson.

