Nba: nuova formula All Star, Team C si qualifica per domenica

Rookie e giocatori G League affronteranno i big della lega

ROMA, 15 FEB – Sarà il Team C, formato da rookie, giocatori al secondo anno e protagonisti della G League, a partecipare al quadrangolare previsto dal nuovo formato dell’All Star Game di Nba e ad affrontare domenica le stelle dell’Nba. Il nuovo format dell’All Star Weekend, in programma fino a domenica al Chase Center di San Francisco, precede infatti un mini torneo aperto a diversi giocatori. Nello stadio dei Golden State Warriors nella notte si sono svolte una serie di sfide che hanno visto protagonisti, oltre ai rookies, anche ex giocatori Nba, come Baron Davis e Matt Barnes, attori e personaggi del mondo dello spettacolo guidati dalle leggende della Mlb e della Nfl Barry Bonds e Jerry Rice. I vincitori di questa fase hanno conquistato l’accesso all’All-Star Game di domenica. Il minitorneo è stato vinto dal Team C, guidato in panchina da Chris Mullin: la squadra dell’ex star dei Golden State Warriors ha avuto la meglio sul Team T in semifinale (40-34). Nell’altra semifinale il Team M è stato superato (40-39) da una squadra composta da giocatori della G League, la lega di riserva dell’Nba. In finale il Team C si è poi imposto (25-14).

