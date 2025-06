Nba: Oklahoma batte Indiana e porta la serie di finale sull’1-1

agenzia

I Thunders si impongono per 123-107 in gara 2 grazie a SGA

ROMA, 09 GIU – L’Oklahoma City Thunder, grazie ai 34 punti di Shai Gilgeous-Alexander, ha battuto l’Indiana Pacers 123-107 in gara due delle Finals portando la serie sull’1-1. Player Gilgeous-Alexander ha messo a referto 11 su 21 dal campo con cinque rimbalzi, otto assist e quattro palle rubate. Jalen Williams ha aggiunto 19 punti mentre il centro Chet Holmgren ha segnato 15 punti con sei rimbalzi. La stella dei Pacers Tyrese Haliburton non è andata oltre i 17 punti, tre rimbalzi e sei assist. Con la loro vittoria, i Thunder hanno negato ai Pacers il vantaggio di 2-0 che avevano preso nelle tre serie precedenti, riportando la serie in parità. Ora gara tre e gara quattro in programma mercoledì e venerdì ad Indianapolis.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA