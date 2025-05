Nba: Oklahoma elimina Denver e vola in finale di West Conference

agenzia

La squadra di Shai Gilgeous-Alexander affronterà Minnesota

ROMA, 19 MAG – Oklahoma City ha battuto 125-93 i Denver Nuggets in casa in gara 7 e si qualifica per la finale di West Conference. La squadra, guidata da Shai Gilgeous-Alexander che ha realizzato 35 punti, affronterà i Minnesota Timberwolves martedì per staccare un biglietto per le finali Nba. “È una buona cosa, ma il nostro obiettivo non è solo la finale di Conference”, ha sottolineato “SGA” che è tra i favoriti al titolo di Mvp (miglior giocatore, ndr) della stagione regolare. “Lo abbiamo fatto questa sera e ora abbiamo quattro partite da giocare contro una squadra molto buona, i Timberwolves, ed è su questo che ci concentriamo”, ha aggiunto Gilgeous-Alexander, che ha messo a referto 12 su 19 dal campo (3 su 4 da tre punti). Jalen Williams ha aggiunto 24 punti per OKC, mentre il giovane Chet Holmgren ha firmato un doppio-doppio con 13 punti e 11 rimbalzi. Il rivale di “SGA” per il titolo MVP, il pivot dei Nuggets Nikola Jokic, ha realizzato 20 punti con 9 rimbalzi e 7 passaggi. Per Denver, Christian Braun ha segnato 19 punti e Jamal Murray 13. Aaron Gordon, che aveva subito una lacerazione dei muscoli posteriori della coscia di grado 2 nella sesta partita di questa serie, ha creato la sorpresa facendo parte del cinque titolare dei Nuggets, ma alla fine ha giocato solo 25 minuti (8 punti, 11 rimbalzi).

