Nba: Oklahoma travolge i Bucks, Brunson trascina i Knicks

Memphis supera gli Spurs, successi per Denver e Sacramento

ROMA, 04 FEB – Con 42 punti Jalen Brunson è il grande protagonista del successo in rimonta dei Knicks su Houston. La squadra di New York, sotto di 11 punti, alla fine si è imposta 124-118 ed è la 33/a vittoria. Nelle altre gare del campionato Nba, privi di Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard i Bucks crollano a Oklahoma City: finisce 125-96 per i Thunder in un match che ha visto arrivare lo svantaggio a 44 punti. Alla star di casa, Shai Gilgeous-Alexander sono bastati appena una ventina di minuti per segnare 34 punti. Questa 39/a vittoria permette a Oklahoma di tenersi alle spalle Memphis, che ha vinto 128-109 contro San Antonio, grazie in particolare a Jaren Jackson Jr. (31 punti) e Ja Morant (25 punti). Agli Spurs non è bastata la prestazione di Wembanyama (27 punti, 10 rimbalzi). Successo anche per Denver che approfitta di un Nikola Jokic in grande serata per battere 125-113 i New Orleans Pelicans 125-113. Vittoria dei Wizards che si impongono 124-114 sugli Charlotte Hornets. I Sacramento Kings vincono in casa dei T’Wolves 11-114 e Trae Young segna il canestro decisivo che regala agli Hawks il successo su Detroit (132-130). Golden State ritrova Draymond Green e batte Orlando 104-99, i Suns perdono anche a Portland dopo un tempo supplementare 121-119. .

